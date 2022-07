Nei giorni scorsi erano giunte alcune segnalazioni su Dayane Mello tramite Very Inutil People che lasciavano intendere una frequentazione in corso con Boro Boro. Si trattavano di innocue foto che tuttavia sembravano ritrarre proprio la modella brasiliana e il rapper in compagnia.

Dayane Mello e Boro Boro: frequentazione confermata?

Fino ad oggi non era giunta più alcuna conferma rispetto ad una presunta conoscenza tra Dayane Mello e Boro Boro ed infatti il gossip sembrava ormai essersi sgonfiato, se non fosse che proprio tramite la pagina Instagram del noto portale di gossip in queste ore è spuntata una nuova segnalazione.

“Boro Boro sembra aver confermato la segnalazione di qualche giorno fa”, scrive Very Inutil People. Il riferimento è ad una Story che il rapper avrebbe postato su Instagram e che mostra due scatti di Dayane molto recenti e che non sono affatto passati inosservati.

Solo un caso? O una provocazione nei confronti del gossip? Questo non ci è dato sapere, fatto sta che i due giovani non avrebbero ufficialmente confermato alcuna conoscenza in atto che, anche se fosse, potrebbe essere solo un’amicizia speciale in corso.

Nel frattempo Dayane Mello in questi giorni ha voluto rispondere a suo modo allo spietato gossip sul suo conto servendo un siparietto a favore di paparazzo insieme all’amica e modella Dana Saber.