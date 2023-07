Barbie è lesbica? Dal 20 luglio 2023 arriverà in tutti i cinema del mondo il film sulla famosissima bambola della Mattel e sarà interpretata da Margot Robbie che, proprio in merito, ha chiarito la questione.

Proprio l’attrice, intervistata da Attitude, ha sciolto tutti i dubbi degli estimatori secondo i quali avremmo visto Barbie lesbica e Ken gay. “Il film inclusivo? Lo è, ma sono tutte bambole”, ha risposto Robbie. “Quindi, in realtà non hanno orientamenti sessuali perché non hanno organi riproduttivi”.

Margot, anche produttrice della pellicola, ha svelato per quale motivo sono stati scelti attori come Scott Evans, dichiaratamente gay, e l’attrice trans Hari Nef: “volevamo che tutti si sentissero rappresentati”, ha aggiunto.

Poi ha precisato:

