Perla e Mirko sono ormai diventati una costante, non solo durante la diretta del Grande Fratello, dove l’ex gieffino fa ormai parte del cast fisso, tanto da avere più visibilità di alcuni attuali concorrenti. Che sia in studio o direttamente in Casa per un confronto con Perla, Mirko ormai continua ad avere il suo ‘posto fisso’ nel corso di ogni appuntamento.

Perla e Mirko, il bacio commentato da Anna Pettinelli e la replica

L’argomento Perla e Mirko, tuttavia, riempie anche le pagine web (noi, ahimè!, ne siamo la dimostrazione), social (come non pensare alla canzone tormentone?) e, come ricordato dallo stesso padrone di casa Alfonso Signorini, anche i vari studi televisivi di casa Mediaset.

In particolar modo, il bacio dei Perletti scambiato sulla Porta Rossa nei giorni scorsi ha appassionato in tanti, ed anche molti ex Vipponi si sono espressi in merito (con pareri spesso discordanti).

Poche ore prima della puntata, sulla questione si è espressa anche Anna Pettinelli, ex prof di Amici, ospite di Pomeriggio 5:

Se mi convince questo bacio? Io trovo che quando due persone si amano, hanno anche un atteggiamento fisico diverso. C’è stato questo abbraccio tra i due e questo bacio, che non era un bacio, era una mezza schifezzetta. Sì, ci siamo un po’ baciati, ma nulla di che. Quando due si ritrovano e, come dice Perla, hanno pensato di darsi una seconda chance, io dico ‘Oh, io ti divoro!’.

Inevitabile, a questo punto, la domanda di Signorini: “Perla, come hai fatto a trattenerti?”. La gieffina ha replicato:

Ma guarda Alfonso, penso innanzitutto che lo abbiamo detto sin dall’inizio, che sinceramente per il vissuto che abbiamo noi e anche per rispetto del nostro amore penso che tutto quello che dice lei, ‘me lo divoro o altro’, lo faccio al di fuori delle telecamere e non qui dentro. Quindi proprio perché non vogliamo affrontare determinate così qui, io lo faccio al di fuori. Poi penso che in quel momento avevamo più bisogno di un abbraccio a livello affettivo che di un bacio che può essere una cosa fisica. Quello ce lo diamo fuori, penso. Quindi va bene così Alfonso.

A prendere la parola è stato anche Mirko, che ha aggiunto:

Io penso che in un momento come quello non conta quanta lingua ci metti ma quanto ti brucia lo stomaco, quello.

Sebbene Brunetti se la fosse ben preparata, la frase da Baci Perugina potrebbe essere ulteriormente mal interpretata. In effetti il bruciore di stomaco potrebbe dire molto altro…