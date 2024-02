Il ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti era nell’aria da tempo e Alfonso Signorini non si è arreso all’idea di far risbocciare l’amore tra due. Dopo otto mesi di tribolazioni in tv, finalmente la coppia ha ammesso ieri in diretta durante il Grande Fratello di provare ancora dei sentimenti. Ed allora, evviva l’amore! Ma quali sono state le reazioni?

Ex Vipponi commentano il ritorno di fiamma tra Perla e Mirko

Sul web, ovviamente, i fan dei Perletti hanno finalmente gioito di fronte alla conferma di un amore ancora vivo e forte tra Perla e Mirko, ma non proprio tutti sembrano pensarla allo stesso modo.

Ciro Petrone, ex volto del Grande Fratello nonché loro ex inquilino, ha gioito all’idea che l’amore abbia trionfato, commentando su Instagram: “Dal giorno zero. L’amore è immortale”. A lasciarsi emozionare dai sentimenti dei due ragazzi, anche l’ex Vippona Antonella Fiordelisi, che su X (ex Twitter) ha detto la sua:

Sto guardando il Grande Fratello e devo ammettere che mi sto emozionando a vedere i Perletti insieme. Spero che lui non abbia più ripensamenti perché Perla è veramente una brava ragazza.

Sto guardando il grande fratello e devo ammettere che mi sto emozionando a vedere i #perletti insieme. Spero che lui non abbia più ripensamenti perché Perla è veramente una brava ragazza #fiorde — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) February 19, 2024

Del tutto differente, invece, il commento di Alex Belli, ex protagonista del Grande Fratello Vip, il quale attraverso lo stesso social ha così commentato il ritorno di fiamma tra Perla e Mirko:

La mancanza di pathos, la troppa razionalità, il continuo rinfacciarsi situazioni, rendono questo ennesimo ri-incontro privo di emozione.

La mancanza di Patos, la troppa razionalità, il continuo rinfacciarsi situazioni rendono questo ennesimo Ri-incontro privo di EMOZIONE… https://t.co/WjqrrQaK7B — ALEX BELLI (@AXBproduction) February 19, 2024