Si vota per il primo finalista del Grande Fratello: chi vuoi in finale tra Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin? E’ questa la domanda che è stata rivolta al termine della puntata del 21 febbraio ai telespettatori del reality di Canale 5, i quali potranno come sempre esprimersi attraverso lo strumento del televoto. In fondo alla pagina, però, troverete come sempre il nostro sondaggio nel quale esprimere la vostra preferenza.

Grande Fratello, si vota per il primo finalista! Il sondaggio

E’ tempo di finale. I concorrenti del Grande Fratello ancora non lo sanno, ma in realtà l’ultima nomination è stata realizzata per stabilire chi sono i candidati al ruolo di primo finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Per decretare chi sarebbe andato in nomination, ieri sera sono stati messi in scena due differenti metodi. Attraverso una catena di salvataggio alla quale hanno partecipato i veterani del programma, sono emersi i primi due nomi, ovvero quelli di Beatrice e Grecia.

Dopo la catena si è svolta la classica nomination tramite i piramidali, alla quale hanno preso parte anche i restanti inquilini. I nomi emersi sono stati quelli di Massimiliano Varrese e Rosy Chin.

A finire in nomination, ma questa volta per il primo finalista del Grande Fratello, sono dunque Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy. Chi andrà in finale?

Nel frattempo, in fondo alla pagina potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria scelta ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

Primo finalista Grande Fratello: chi vuoi in finale tra Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy? Massimiliano Varrese

Beatrice Luzzi

Grecia Colmenares

Rosy Chin Vota

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)