Nuovo eliminato al Grande Fratello nel corso della puntata di ieri, mercoledì 21 febbraio. Il secondo appuntamento settimanale si è rivelato come sempre ricco di avvenimenti e colpi di scena, con un concorrente in meno in Casa e nuovi inquilini nominati. Cosa è successo?

Eliminato Grande Fratello: la puntata del 21 febbraio 2024

A distanza di due nomination non eliminatorie, la puntata di ieri del Grande Fratello ha visto il nuovo eliminato. Ad essere finiti precedentemente al televoto erano stati Beatrice, Federico, Marco, Sergio e Stefano. Al pubblico da casa il potere di decidere chi far proseguire nel gioco.

I primi a salvarsi sono stati Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni, ovvero i concorrenti al centro dei recenti scontri. Si è salvato anche Federico, dopo aver regalato al pubblico un pezzo molto intimo della sua storia personale. Infine tra Sergio e Stefano, quest’ultimo è stato eliminato provocando il forte dispiacere di Beatrice.

Ecco quali sono state le percentuali dell’ultimo televoto: Beatrice 27%, Marco 24%, Federico 20%, Sergio 16% e Stefano 13%.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa è Stefano! #GrandeFratello pic.twitter.com/xO63MQbp4d — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2024

Le nomination

Nel corso della puntata di ieri si sono poi svolte le nuove nomination del Grande Fratello. Nomination particolari, tuttavia, in quanto gli inquilini non sono stati informati di un dettaglio importante: il più votato sarà il primo finalista. Per questo a votare sono stati solo i veterani del gruppo.

Gli otto concorrenti entrati a settembre, attraverso una catena di salvataggio, hanno deciso di mandare al televoto Beatrice e Grecia. Poi si è dato spazio alle prime nomination:

Massimiliano Varrese ha nominato Giuseppe Garibaldi

Greta Rossetti ha nominato Rosy Chin

Paolo Masella ha nominato Massimiliano Varrese

Giuseppe Garibaldi ha nominato Massimiliano Varrese

Alessio Falsone ha nominato Giuseppe Garibaldi

Rosy Chin ha nominato Anita Olivieri

Simona Tagli ha nominato Rosy Chin

Marco Maddaloni ha nominato Rosy Chin

Grecia Colmenares ha nominato Massimiliano Varrese

Beatrice Luzzi ha nominato Anita Olivieri

Perla Vatiero ha nominato Massimiliano Varrese

Federico Massaro ha nominato Rosy Chin

Sergio D’Ottavi ha nominato Anita Olivieri

Letizia Petris ha nominato Massimiliano Varrese

Anita Olivieri ha nominato Rosy Chin

A finire al televoto per il primo finalista sono stati quindi: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin.