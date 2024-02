Grande Fratello cancellato nella prossima stagione televisiva? Ma anche no. Nessuna pausa, nessuna sostituzione con La Talpa (che a quanto pare potrebbe non vedere ancora la luce). Sono queste le ultime indiscrezioni sul reality di Canale 5, che sembra restare ben saldo nei palinsesti della rete ammiraglia di casa Mediaset.

Grande Fratello e Signorini su Canale 5 nell’autunno del 2024

Proprio Signorini, con una frecciatina, ha smentito ampiamente le ultime voci che vorrebbero il Grande Fratello in stand by per un anno dal prossimo settembre. Tutto falso. Pare che si tratterebbe di una fake news bella e buona, sebbene sia stata data praticamente per certa.

Adesso, ulteriore conferma della non cancellazione del reality è stato anche l’attendibile TvBlog.it con un retroscena ricco di dettagli. Secondo il portale, Grande Fratello con Alfonso Signorini e Maria De Filippi con i suoi programmi di successo rappresentano la certezza di Canale 5:

In questo scenario è praticamente impossibile immaginare che Canale 5 possa pensare di privarsi nel suo palinsesto lungo del prime time, cioè quello che va da settembre ad aprile, del Grande fratello. Neanche a parlarne ovviamente delle trasmissioni del sabato sera di Maria De Filippi, Tu si que vales, C’è posta per te ed Amici. Quest’ultima che aggiunge anche le sue perle del day time Uomini e donne e l’Amici della domenica pomeriggio.

Il Grande Fratello, dunque, resta ben saldo nella programmazione della prossima stagione tv. Ed ecco la nuova indiscrezione molto più verosimile:

Ecco dunque che ci giunge la conferma per il Grande fratello anche per la prossima stagione tv. Conferma per il programma e per il suo conduttore Alfonso Signorini, quest’ultimo di cui si parla da molti anni di una sua uscita dal programma. Cosa questa che viene poi puntualmente smentita dalla realtà delle cose ogni autunno. Dunque anche nel prossimo autunno 2024 rivedremo Grande fratello condotto da Alfonso Signorini nel prime time del lunedì di Canale 5, con il consueto doppio appuntamento settimanale.

Non mancherà ovviamente il nuovo cast, così come una serie di novità legata al meccanismo del reality. Pare inoltre che dopo 24 anni cambierà anche la location:

Una novità certa di cui vi possiamo dare una anticipazione è che dopo 24 anni la mitica casa dalla porta rossa per la prossima edizione lascerà Cinecittà per trasferirsi insieme allo studio (che lascia la Voxon) nei verdeggianti Lumina Studios situati nella cornice naturale del Parco di Veio, zona Roma Nord in Via Macherio. Un bel cambio questo che darà nuova aria e una nuova immagine alla casa più spiata d’Italia.

E La Talpa? Con la messa in onda regolare del Grande Fratello, per il momento del ritorno dell’altro reality pare non ci sia neppure l’ombra.