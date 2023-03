Antonella Fiordelisi ed i genitori, in particolare il padre, hanno litigato dopo la sua uscita dal GF Vip? E’ quanto ha ipotizzato un suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, intervenuto di recente a Casa Pipol. L’influencer ed ex de La Pupa e il Secchione ha a lungo parlato di Antonella, soffermandosi soprattutto sul rapporto che ha avuto col il padre di lei.

Antonella Fiordelisi ed il rapporto con i genitori: il retroscena

In riferimento al rapporto con il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, Francesco Chiofalo ha commentato usando parole molto dure nei confronti dell’uomo:

Quest’uomo ha bisogno di cure mediche, quest’uomo ha bisogno di aiuto. Qualcuno può spiegargli che sua figlia non è andata in guerra e che può dormire tranquillo la notte? […] E’ una persona insopportabile.

Poi si è lasciato scappare un presunto retroscena:

Vi dico un piccolo segreto: mi sa che Antonella ha litigato di brutto con i genitori, ma proprio pesantemente. E vi spiego perchè. Siccome io la conosco benissimo, ci sono stato quasi tre anni con lei, la prima cosa che avrebbe fatto lei una volta uscita dal GF Vip sarebbe stata andare subito dal padre invece non è andata dai genitori. Secondo me il padre questa volta ha fatto un bel casino mettendosi così in mezzo. E’ molto arrabbiata anche lei ed io se posso darle un consiglio a distanza, è buono che metta i punti sulle ‘i’ perché può essere davvero pericoloso questo genitore e può farti fare delle figure becere.

Tuttavia un video di Antonella Fiordelisi (in apertura) con tanto di foto, smentirebbe Chiofalo: l’ex Vippona, accompagnata da Donnamaria, avrebbe fatto ritorno a casa, a Salerno, anche se a distanza di oltre una settimana dalla sua uscita dalla spiatissima Casa del GF Vip.

Ad aggiungere ulteriore pepe alla notizia ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia:

Se vuoi ti do un’informazione io, il danno è stato già fatto. Non voglio entrare nel dettaglio perchè non posso. Intendo il danno alla figlia, lavorativamente è stato già fatto.

Questo avrebbe a che fare con la recente indiscrezione relativa alla possibile mancata ospitata a Verissimo?