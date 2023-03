Francesco Chiofalo, influencer ed ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, è stato ospite della nuova puntata di Casa Pipol, durante la quale ha ampiamente parlato proprio della ex Vippona. Quali retroscena si è lasciato scappare?

Intanto Chiofalo ha svelato di non aver ricevuto alcuna denuncia da parte della famiglia di Antonella che, a suo dire, avrebbe preferito legalmente concentrarsi su un altro ex della figlia, ovvero Gianluca Benincasa.

Amedeo Venza lo ha poi incalzato in merito ad una indiscrezione sul suo conto: è vero che esisteva una clausola che impediva l’ingresso di Francesco Chiofalo al GF Vip?

Hai saputo questo? Non lo sapevo, ma mi complimento con lei se è così influente da poter mettere clausole di questo genere in un programma. Io penso che se andassi io, qualunque richiesta avanzassi mi manderebbero a quel paese. E’ molto ben infilata se può fare una cosa del genere, cavolo, complimenti!

Tuttavia, secondo Gabriele Parpiglia una cosa simile l’avrebbe fatta la Prati con Eliana Michelazzo ma con Francesco Chiofalo non sarebbe accaduto questo.

In merito all’ultima storia con Gianluca Benincasa, Chiofalo ha rivelato:

Noi eravamo già lasciati però a me sinceramente il dubbio che lei già andasse a letto con lui ce l’ho sempre avuto. Quindi quando li ho visti insieme ho pensato che il dubbio non era poi così infondato.

Francesco ha spiegato come vede oggi Antonella, dopo la sua uscita dal GF Vip:

La vedo fomentata, qualcuno le faccia capire che non presenterà Sanremo dopo e che non ha conquistato il mondo! Sta diventando davvero insopportabile, non so come facciano le persone vicine a sopportarla. Si deve sempre restare umili e con i piedi per terra.

Io le ho voluto bene ed ho un bel ricordo di lei ma sicuramente non è una persona che mi sta simpaticissima. Vedi come si è comportata con Edoardo? Io non l’ho riconosciuta tanto perché con me era un’altra persona. Più rispettosa e tranquilla. Ad Antonella sai cosa l’ha avvantaggiata quest’anno al GF Vip? Il fatto che nel cast con vi fossero tutti questi personaggioni, quindi quando giochi con un parterre così…