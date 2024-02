Teresa Mannino show, sin dalla conferenza stampa che anticipa la terza serata di Sanremo 2024. Questa sera sarà proprio lei la “co-co” di Amadeus e la presenza della comica siciliana non fa prevedere scalette ma certamente darà molto spazio all’improvvisazione. Lo ha dimostrato proprio in conferenza, parlando di Annalisa.

“Annalisa è incinta?”: Teresa Mannino apre con un gossip

“Ma alla fine, Annalisa è incinta o no?”: questa la domanda spiazzante fatta da Teresa Mannino proprio nel delicato momento del sorteggio per stabilire la presentazione dei cantanti in gara. Una domanda che ha inevitabilmente scatenato le risate dei presenti in sala e messo nei ‘guai’ lo stesso Amadeus.

A chiedersi se Annalisa fosse o meno incinta erano stati in tanti nei giorni scorsi, soprattutto dopo che la cantante, tra i trenta Big in gara a Sanremo 2024, aveva evitato la discesa delle scale dell’Ariston. Non una scelta precauzionale legata al suo presunto stato interessante, ma una decisione legata ad una sua paura dopo una precedente e rovinosa caduta. Lo ha spiegato la stessa artista smentendo così le voci di una presunta gravidanza.

Tornando alla Mannino, la domanda su Annalisa l’ha rivolta direttamente ad Amadeus asserendo di aver sentito questa voce proprio negli ultimi giorni, chiedendo conto al padrone di casa della kermesse che, in imbarazzo, ha ammesso di non saperne nulla.

“In effetti perché lo dovresti sapere tu?!”, ha poi esclamato la Mannino rivolgendosi ad Amadeus, “Mamma mia, stasera Giovanna (Civitillo, moglie del conduttore, ndr) mi ammazza!”.

A seguire il video già diventato virale sui social.

teresa mannino è tutta la mia vita quella di stasera sarà la serata più divertente del mondo pic.twitter.com/rWz34V8Jb9 — ᴠɪʟʟᴀɴᴇʟʟᴇ 💐 (@margotsbullock) February 8, 2024