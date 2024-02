Teresa Mannino, marito e figlia: chi sono Paolo Santolini e Giuditta

Teresa Mannino, una delle più brave attrici comiche del mondo dello spettacolo italiano, è nota per la sua riservatezza quando si tratta della sua vita privata: chi sono suo marito ed i suoi figli?

Nonostante la sua popolarità Teresa Mannino preferisce mantenere un basso profilo sui dettagli personali, concentrandosi invece sulla sua carriera.

Teresa Mannino ha alle spalle un matrimonio naufragato, anche se non è ben chiaro con chi. Dopo il matrimonio, è stata legata a un batterista di nome Andrea:

Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco. E ci siamo innamorati di nascosto perché io ero impegnata. Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati.

Ma, al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona. E tutto è ricominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso.

Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l’ho guardato negli occhi.