Annalisa, vincitrice annunciata di Sanremo 2024, nel corso della prima serata di apertura del Festival, è arrivata sul palcoscenico entrando lateralmente ed evitando le scale: per quale motivo?

Secondo i gossipari la mancata scalinata di Annalisa nasconderebbe una gravidanza ai primi mesi e, proprio per questo motivo, la cantante di “Sinceramente” avrebbe preferito evitare.

Tuttavia, proprio la diretta interessata ha smentito gli ultimi pettegolezzi dei social:

Incinta? Addirittura? No, non sono incinta. Questa roba raga, quando sarò incinta, sarò io a dirla ovviamente! Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un‘esperienza bellissima… neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice.