Anna Tatangelo ed il suo Scene da un matrimonio slittano al prossimo 3 ottobre lasciando il posto nel frattempo – ed in via eccezionale – ad Amici di Maria De Filippi. Nel frattempo la cantante di Sora si è raccontata tra le pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni spiegando lo spirito con il quale farà il suo esordio come conduttrice e parlando del rapporto con Silvia Toffanin, che la seguirà con il suo Verissimo in versione domenicale.

Anna Tatangelo, retroscena su Silvia Toffanin prima del ritorno in tv

L’ex di Gigi D’Alessio è prontissima alla sua nuova avventura televisiva che sarà del tutto inedita. L’appuntamento nel pomeriggio della domenica di Canale 5 è fissato alle ore 15.30:

Per me è un’esperienza completamente nuova: è un programma senza studio, senza riflettori puntati su di me, che mi ha permesso di conoscere 10 coppie di sposi. Persone comuni, che mi hanno raccontato le emozioni del fatidico ‘sì’ tanto atteso, sognato, sospirato.

Dopo la messa in onda di Scena da un matrimonio, il timone del pomeriggio domenicale passerà nelle mani di Silvia Toffanin. A tal proposito Anna Tatangelo ha svelato:

Silvia mi ha mandato un messaggio super carino per augurarmi in bocca al lupo. Ha una grande sensibilità e io vado volentieri ospite da lei perché ha un garbo speciale e le sue domande non sono mai invadenti.

Infine ha svelato il suo sogno più grande:

Crescere artisticamente nel canto, nel ballo e nella conduzione: ho fame di imparare. Il successo non è ‘averlo’ ma mantenerlo.