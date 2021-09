Amici 21 si sposta di domenica: Maria De Filippi sfida Mara Venier 

Amici 21 passa alla domenica (solo per un paio di settimane) e sfida Mara Venier in onda su Rai1: ecco tutti i cambiamenti del palinsesto Mediaset con lo slittamento di Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo che si sposta a domenica 2 ottobre.

Per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva “Scene da un matrimonio”, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre.

Questo si legge tramite il comunicato stampa ufficiale diramato da Mediaset.

Ma nulla è perduto.

Ed infatti per un paio di settimane Amici di Maria De Filippi sfiderà la Domenica IN di Mara Venier:

Al suo posto, nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di “Amici” di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica. La proposta è stata accolta e Mediaset ringrazia il team per la disponibilità.

Sabato 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5 non sarà quindi in onda “Amici” ma un titolo delle soap-opera attualmente in palinsesto.