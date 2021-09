Anna Tatangelo sta per tornare in tv, nella domenica di Canale 5, con un programma che il pubblico non più giovanissimo conosce bene: Scene da un matrimonio. Da domenica 19 settembre, alle 15.30, rivivremo le emozioni della storica trasmissione degli anni Novanta condotta da Davide Mengacci ma rivisitata.

Anna Tatangelo commenta il confronto con Barbara d’Urso

Con l’approdo nel pomeriggio domenicale di Canale 5 di Anna Tatangelo e Silvia Toffanin, si chiude definitivamente l’epoca di Barbara d’Urso. In una recente intervista al Corriere della Sera, la cantante ha commentato:

Nessuno prende il posto di nessuno. Il programma è totalmente nuovo e diverso. Barbara D’Urso è una grande professionista in onda da anni. Io sono una principiante.

Nonostante tutto, al pomeriggio del giorno di festa su Canale 5 ritroveremo proprio la Toffanin e la Tatangelo, ma quest’ultima non ha alcuna intenzione di dar vita a possibili confronti tanto da precisare:

Sì certo, ma io faccio una cosa totalmente differente. Barbara ed io veniamo da due mondi diversi. I confronti non hanno senso. Credo sia corretto, prima di dare un giudizio, vedere il programma. Lo so bene io che vengo da pregiudizi musicali e ho sempre detto: “prima di criticare, i dischi vanno ascoltati”.

Una sfida indubbiamente importante per Anna, che tuttavia si è detta serena e pronta a portare al pubblico che la segue da anni solo la parte più vera di sé, come ha sempre fatto:

C’è tanta aspettativa e io sento la responsabilità di questo debutto. Da parte mia però c’è la serenità di aver creato un prodotto pulito.