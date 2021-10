Andrea Casalino ospite di Casa Chi ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip facendo pure una previsione sul possibile vincitore della sesta edizione e svelando un retroscena su Miriana Trevisan.

Agli italiani piace Manuel ma secondo me non vince lui perché è un programma imprevedibile sotto molti aspetti. Potrebbe essere Aldo Montano perché ha una empatia pazzesca ed è molto favorito. Per quanto riguarda le donne anche Manila è una leader molto equilibrata. E’ un Aldo al femminile. Il bello di queste persone è che comunicano con genuinità e questo piace agli italiani.

Andrea Casalino ha parlato pure di Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge:

Alex Belli? Calcola ogni cosa nella Casa in maniera maniacale. Ha calcolato tutto, come approcciarsi con gli altri… in questo atteggiamento vedo del positivo perché risulta umile ma a me risulta strutturato. Vuole vivere da protagonista e vincente. Secondo me ci fa e non ci è. E’ un bravissimo stratega ed un bellissimo ragazzo.

Il peggior concorrente dopo lui? Un altro bravo stratega è Davide. Un’altra che giochicchia bene… noi abbiamo la super Soleil è in gamba perché sa gestisce il suo carattere. Non merita di uscire e sta facendo un percorso fighissimo ed è in gamba, ottima strategia.