Altro che Gianmaria Antinolfi! Soleil Sorge spiazza tutti e a distanza di qualche ora dalla fine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip si lascia andare a confidenze rispetto ad una persona speciale che avrebbe in testa da un po’ di tempo. Si tratterebbe di un ragazzo che addirittura vagherebbe nei suoi pensieri anche durante i sogni. Ma di chi si tratta?

Soleil Sorge ha una persona speciale in mente

Questo pomeriggio Soleil Sorge era in giardino con alcuni inquilini e scherzando con Amedeo Goria, candidato alla prossima eliminazione, ha ammesso di non avere bisogno di altri uomini nella Casa. Ad aggiungersi alla conversazione anche l’amico Alex Belli che, di contro ha colto la palla al balzo per parlare di donne, ed in modo particolare di una.

L’attore e modello ha infatti ammesso che grazie all’esperienza nella Casa del GF Vip ha compreso come la moglie Delia Duran sia una persona per lui completa e che forse Soleil dovrebbe trovare proprio un ragazzo così.

L’influencer ha però replicato spiazzando tutti ed ammettendo:

Ho già una persona in mente…

Soleil ha proseguito spiegando di aver conosciuto questo ragazzo molti anni fa e di averlo poi avvicinato nuovamente di recente e questo le avrebbe permesso di capire molte cose di lui. Ha persino confidato di sognarlo ogni notte, aggiungendo:

Completa totalmente tutto.

A suo dire anche il ragazzo in questione sarebbe a conoscenza dei suoi sentimenti. Soleil ha chiosato: