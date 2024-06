Alessandra Amoroso e BigMama, intervistate da Cosmopolitan parlano di “Mezzo rotto”, il loro singolo destinato a essere uno dei tormentoni dell’estate 2024, svelando che il testo tratta di un amore tra donne.

Alessandra Amoroso ha svelato che il testo di “Mezzo rotto” parla di due donne che si amano e racconta come è nato:

BigMama ha aggiunto:

Per me scrivere è la cosa più belle di tutte, forse appena dopo esibirsi live, ma non so scrivere pezzi d’amore, almeno credevo che fosse un grandissimo limite per me perché l’amore non mi ispira per niente (“pensando a quei pezzi d’amore che io non so scrivere e che non ascolterei mai”, canta Marianna nel pezzo).

Non sapevo cosa scrivere allora mi sono messa sul letto con Ludovica (la sua fidanzata, ndr) e nel panico più totale lei mi diceva “pensa a qualcosa di triste, inventati che ci siamo lasciate!”. e io rispondevo: “Ma io so scrivere solo cose vere, mica me le invento!”.

Allora ho pensato a quando siamo lontane, lei a Carrara, io a casa mia: “Quel mare che guardi, io che ascolto pezzi per ricordarmi di te”. Anche questa volta ho detto solo la verità.