Walter Zagaria è il figlio di Lino Banfi: moglie e figli, chi sono?

Walter Zagaria, figlio del noto attore italiano Lino Banfi, è una figura riservata che ha scelto di rimanere lontano dai riflettori: scopriamo tutte le informazioni pubbliche.

Walter Zagaria è il figlio di Lino Banfi: moglie e figli

Walter Zagaria è nato dal matrimonio tra Lino Banfi e Lucia Zagaria. Nato il 23 gennaio 1968, attualmente ha 55 anni. È il secondo figlio dell’attore e della sua defunta moglie che ci ha lasciato nel febbraio 2023.

Sua sorella maggiore, Rosanna, è un’attrice molto rispettata sia nel cinema che in televisione.

Seguendo le orme del padre, anche Walter ha costruito una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha ricoperto ruoli come assistente alla regia e produttore esecutivo, senza evitare occasionali apparizioni davanti alla macchina da presa.

Zagaria ha partecipato al documentario “I sogni nel mirino”, da lui prodotto in omaggio alla carriera di Sergio Leone. Ha anche recitato in un piccolo ruolo in “Acqua di marzo”, una commedia drammatica del 2016.

Della vita privata di Walter si sa ben poco. Non si sa nulla se sia o meno sposato o fidanzato.

Il figlio di Lino Banfi è molto riservato e non ha alcun profilo social, proprio per garantire a se stesso e alla sua famiglia massima privacy.

