Vittorio vuole lasciare il Grande Fratello dopo una lite con Beatrice?

Vittorio vuole lasciare il GF dopo una lite con Beatrice?

Vittorio Menozzi ha fatto delle confidenze a Greta Rossetti particolarmente scottanti in merito a cosa succederebbe sotto le lenzuola tra lui e Beatrice Luzzi.

Successivamente la Rossetti ha vuotato il sacco con Letizia e Paolo e, successivamente, pare che Beatrice e Menozzi abbiano litigato così come svelato dal modello (sempre a Greta):

Io non so più cosa fare, io non volevo neanche iniziare a parlare. Volevo che lei facesse un passo verso di me. Stefano mi ha detto per galanteria prova tu, ma solo per galanteria.

Amedeo Venza è intervenuto svelando un possibile retroscena (da prendere sempre con le pinze):

Lite furibonda ieri sera tra Beatrice e Vittorio. La discussione è continuata anche a telecamere spente e Vittorio ha espresso il desiderio di voler lasciare il programma perché si sente oppresso.

Io non mi spiego per quale motivo, dentro la Casa e non, stanno cercando di dipingere Beatrice in un altro modo e sono contenta che il suo staff stia prendendo dei provvedimenti.

e sentiamo vittorio, quand'è che avresti difeso beatrice fino quasi all'ultimo? #grandefratello