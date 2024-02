Non solo lo staff di Beatrice Luzzi ma anche la famiglia di Massimiliano Varrese prende posizione contro l’odio social che negli ultimi giorni è diventato ormai ingestibile. Ad intervenire nelle ultime ore è stata Monica, la sorella di Varrese, alla quale si è unita anche la voce dell’ex compagna dell’attore, l’attivista Valentina Melis.

La sorella e la ex di Massimiliano Varrese intervengono dopo l’ondata d’odio

La famiglia di Varrese è stanca e la ex compagna letteralmente stremata dall’ondata di odio social alla quale sono state costrette a far fronte in questi mesi e con una certa insistenza anche negli ultimi giorni. Per questo la sorella Monica ha deciso di procedere per le vie legali ed ha espresso la sua dura posizione su Instagram, invitando alla massima condivisione:

Siamo una famiglia corretta, per bene e riservata e in quasi 30 anni non ci siamo mai intromessi nella carriera di mio fratello Massimiliano… ma adesso siamo veramente STANCHI. Nei confronti di Massimiliano (e anche verso altri concorrenti) si è abbattuta una vera e propria Shit Storm, ogni genere di insulto, diffamazione e cattiveria gratuita sono stati rivolti a Massimiliano, compresi auguri di morte a lui, alla nostra famiglia e alla FIGLIA… Adesso BASTA!!! NOI DICIAMO Basta! Stop alla gogna sui Social, Stop al Cyber Bullismo, Stop ai Fandom Tossici. Grazie alle migliaia di segnalazioni di chi lo ama e alla Polizia Postale siamo in possesso di Nome e Cognome delle persone che hanno insultato e diffamato Massimiliano Varrese, abbiamo intrapreso un’azione legale e non ci fermeremo. Vi invito ad inviarci ancora eventuali segnalazioni.. noi continueremo a denunciare affinché la civiltà possa trionfare. .. L’ODIO GENERA ODIO.

Valentina Melis, ex di Varrese e madre della figlia Mia, ha condiviso le parole di Monica ed ha aggiunto in una serie di Stories il suo pensiero sull’ondata di odio subita in questi mesi: “Trovo assurdo che per un programma televisivo si arrivi ad augurare la morte alle persone”, ha scritto la Melis nel suo lungo messaggio.