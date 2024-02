“Vittorio ha perso la mia stima”, Sergio svela per quale motivo – VIDEO

Sergio D’Ottavi prende posizione contro Vittorio Menozzi dopo le ultime dinamiche accadute nella Casa del Grande Fratello con protagonista Beatrice Luzzi.

“Vittorio ha perso la mia stima”, Sergio svela per quale motivo

Sergio, confidandosi con Stefano e Beatrice, ha raccontato di aver perso totalmente la stima nei confronti di Vittorio:

Lui non può attaccare Massimiliano, andargli contro, volerlo fuori dalla casa del Grande Fratello, non provare una stima nei suoi confronti e il giorno stesso della puntata, quando capisci che Beatrice ha messo un punto con te, dici a Massimiliano ‘io sto con te’.

Sergio ha proseguito:

Ha detto a Maddaloni che è un comodino ma non l’ha imboccato Beatrice e poi è tornato sui suoi passi. E’ tutto molto contraddittorio e la cosa mi rattrista ancora di più se ha paura di uscire e quindi cambia rotta per questo.

Fino a 5 ore prima aveva detto di non stimarlo e voleva mandarlo fuori. Poi esulta se passa l’aereo e prima mi aveva detto di essersi dispiaciuto per Beatrice.

