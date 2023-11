Potrebbe nascere una nuova coppia al Grande Fratello? Dopo l’ingresso di Sara Ricci, ex collega a Vivere di Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi avrebbe posato gli occhi su di lei, manifestando un certo interesse. In particolar modo, ha ammesso di trovarsi molto a suo agio con lei.

Un feeling inaspettato, quello nato in queste ore tra Vittorio Menozzi e Sara Ricci, nella Casa del Grande Fratello. Proprio l’ingegnere-modello ha manifestato sin da subito curiosità nei confronti dell’attrice, trovandola molto interessante. Lo ha confidato all’amico Paolo Masella:

Sara mica è solo una bella donna. Lei è una donna molto interessante, sensualissima, sa ridere, sa essere seria. Mi trovo molto a mio agio. Ci sono degli incastri diversi e come mi incastro con lei non mi capita. Mi sembra di non averlo trovato con altre ragazze più giovani. A me piace anche raccontare le cose in un certo modo, che ad altri può sembrare noioso, prolisso, ma a lei no. Con altre sembra che le annoi, ma con lei no.