Vittorio Menozzi è stato il protagonista di questa domenica nella Casa del Grande Fratello. Dopo aver parlato con Beatrice Luzzi, anche Fiordaliso e Massimiliano Varrese si sono scagliati contro il giovane modello reo di aver lasciato un pentolino con del sugo.

Varrese e Fiordaliso, per “punirlo”, hanno messo il pentolino sporco sul suo comodino facendolo infuriare:

Un conto è che non pulisco tanto, un conto è che sono disordinato. Io ti do ragione sul fatto che non pulisco molto, però non ti do ragione sul fatto che sono disordinato, sono due cose diverse.

Non mi venite a dire che sono disordinato, ditemi che non faccio molto in Casa. Perché ti sto parlando che non disordino e tu mi dici che non ordino? Che sono due cose diverse?