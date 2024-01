La famiglia di Varrese contro Beatrice e Monia: “Vittima di una carneficina”

La mamma, la sorella e la zia di Massimiliano Varrese sono intervenute commentando il suo percorso nella Casa del Grande Fratello attaccando Beatrice Luzzi ma anche Monia La Ferrera.

Le tre donne, intervistate da FanPage, hanno espresso il loro punto di vista a cominciare dalla zia di Varrese: “La signora Beatrice Luzzi ha addirittura parlato di molestie. È gravissimo”.

Anche la sorella ha rincarato la dose:

Addirittura, quando è morto il padre di Beatrice, si sono augurati che a mio fratello accadesse la stessa cosa. Non è più un gioco.

Le “Luzzers”, le fan più accanite di Beatrice Luzzi, hanno addirittura parlato di femminicidio. Non posso rispondere perché altrimenti mi metterei allo stesso livello ma quel fandom è diventato una setta.

La madre di Varrese ha aggiunto anche come potrebbe reagire il figlio una volta fuori dal Grande Fratello:

Non bene. Mio figlio è vittima di una carneficina, non è più un gioco. Mi ha fatto male vederlo umiliato di fronte a milioni di persone quando gli è stato letto quanto la sua ex compagna aveva scritto a favore di Beatrice Luzzi e contro di lui.

È stato uno smacco, per di più perché è avvenuto in diretta. Questo è uno degli episodi che mi ha fatto più male ma ce ne sono decine.