Amici 10 è stato vinto da Virginio Simonelli ma, oggettivamente, tutti attribuiscono il trionfo ad Annalisa che, invece, si è classificata al secondo posto. Dopo la fine di Sanremo 2024, il cantante è intervenuto con una frecciatina.

Virginio ha condiviso un video di Geolier che chiede ai fan di smetterla con l’odio social e di porre fine alla guerra fra fandom dopo il primo posto ottenuto da Angelina Mango.

Proprio Virginio è intervenuto:

Quando un artista è grande e chiede ai suoi fan di smettere l’odio contro l’altro che magari ha vinto, aggiungendo anche che ‘il vincitore va celebrato ed è giusto così’, ce ne fossero di più di artisti come te, caro Geolier. Forse finirebbero ridicole shitshorm che ho subito tante volte anch’io.

Il riferimento, seppur tra le righe, è chiaramente rivolto ai fan di Annalisa.

C’è da dire che Virginio, in più d’una occasione, ha lanciato frecciatine nei confronti della Scarrone (ma lei lo ha sempre ignorato).

L’odio social va SEMPRE condannato ma qualcuno dica a Simonelli di farsene una ragione.

A distanza di 14 anni a Virginio Simonelli ancora non riesce a superare che Annalisa ha avuto più successo di lui, nonostante sia lui il vincitore di quell’edizione di amici. Se non parla di lei almeno una volta al mese non è contento boh pic.twitter.com/nMaxDjGRXn

— damiano 🌪️ (@nevesumarte) February 13, 2024