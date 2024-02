Vincitore Sanremo 2024: chi sarà? Ex Vipponi si esprimono, da Annalisa a Loredana Bertè

Chi sarà il vincitore di Sanremo 2024? Il nome del trionfatore della 74esima edizione del Festival lo scopriremo solo domani notte, al termine delle cinque serate della kermesse condotta da Amadeus. Tuttavia non mancano le ipotesi e le previsioni e ad esprimersi in queste ore sono stati anche alcuni ex volti del reality Grande Fratello Vip.

Vincitore Sanremo 2024: chi sarà? Parlano gli ex Vipponi

Tra coloro che hanno voluto commentare l’attuale edizione del Festival di Sanremo 2024 ed il suo possibile vincitore, sono stati anche alcuni ex Vipponi, tra cui Alex Belli, Delia Duran, Guenda Goria e Mirko Gangitano. Intervistati da SuperGuidaTv hanno detto la loro sulla kermesse in corso e sul cantante preferito.

Da una parte abbiamo Guenda e Mirko, presto genitori (hanno annunciato di recente che a giugno diventeranno per la prima volta mamma e papà), i quali in merito al possibile vincitore di Sanremo 2024 hanno detto: “La canzone preferita della mamma – ovvero lei – è Fiorella Mannoia, lui secondo me canta quella che fischia di Alfa, gli piace il fischiettino”, ha commentato la Goria. A prendere la parola è stato anche Gancitano: “Loredana Bertè con Pazza, vincitrice assoluta del Festival”.

Cosa pensano invece Alex Belli e Delia Duran? “Per me Annalisa con Sinceramente perché parla dello spirito libero e di essere se stessi”, ha dichiarato la modella. Il compagno invece ha detto: “A me piace quella de Il Volo, il capolavoro. Del resto è un capolavoro. Troppo facile dire la Bertè, ti piace vincere facile”.