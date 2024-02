Vincitore Sanremo 2024, chi sono i Big favoriti alla vittoria del Festival alla vigilia della terza serata? Il pubblico casa ha nuovamente sparigliato le carte in tavola dopo la seconda serata, con Geolier e Irama che si sono presi la scena, ma quali sono i trends in vista della nuova serata di oggi 8 febbraio?

La nuova classifica parziale di Sanremo 2024 ha cambiato tutto, compreso il vincitore favorito alla vittoria finale del Festival. Tutto però potrebbe ancora mutare dopo questa sera. Intanto, ecco cosa dicono i bookmakers.

La favorita rimane Angelina Mango, una cui vittoria è quotata da Betclic a 3.25, ma dietro di lei spunta Geolier. Un successo del cantante napoletano è quotato da Betclic a 3.50. Il primo posto di Annalisa è ora dato da Betclic a 5.00, mentre quello di Irama a 7.50.

Anche in coda alla classifica cambia la situazione dei favoriti alla conquista dell’ultimo posto. Fred De Palma ‘scende’ al secondo posto. Per il rapper piemontese la trentesima posizione è quotata da Betclic a 2.75. I favoriti sono attualmente i Bnkr44. Una loro ultima piazza è data da Betclic a 1.60.

