Chi sarà il vincitore di Bake Off Italia 2023? La risposta la conosceremo stasera, 15 dicembre, quando dalle ore 21.20 prenderà il via la finale del talent culinario di Real Time condotto da Benedetta Parodi. Al termine della puntata sarà decretato il vincitore che rappresenterà il miglior pasticcere amatoriale d’Italia. A contendersi il titolo sono: Fabio, Gabriele, Roberta e Tommaso.

Vincitore Bake Off Italia 2023: la finale del 15 dicembre

Siamo ormai giunti alle battute finali di Bake Off Italia 2023 e al termine della quindicesima puntata scopriremo il nome del vincitore dell’undicesima edizione. Al timone troveremo Benedetta Parodi mentre la proclamazione del vincitore avrà luogo nella suggestiva cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. I giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia metteranno alla prova i finalisti per l’ultima volta prima di decretare il vincitore di questa edizione e assegnare il prestigioso titolo.

L’ospite d’onore dell’ultima puntata sarà Valeria Graci, comica, attrice e conduttrice televisiva, che sicuramente contribuirà a rendere l’evento ancora più unico.

Ecco chi sono i finalisti che si contendono il titolo: Fabio, 38enne di Foggia; il 22enne Gabriele da Lucca; Roberta, 38 anni da Milazzo (Messina); Tommaso, 24enne di Cesena.

La finale sarà caratterizzata dalle classiche tre sfide, ma con eliminazioni dirette dopo ciascuna. Si inizierà con la prova creativa: i quattro finalisti dovranno replicare e migliorare la torta creata durante la prima puntata, rappresentante il loro sogno dolce. Al termine di questa sfida, uno dei finalisti dirà addio alla competizione. Seguirà la prova tecnica, in cui i tre rimasti dovranno preparare una torta a forma di stella, ispirata alla Walk of Fame di Hollywood, un augurio per diventare le nuove stelle della pasticceria. Al termine delle sfide, i due super finalisti si contenderanno il titolo realizzando una maestosa torta da gran galà in quattro ore, dimostrando la loro abilità e competenza acquisite durante il programma.