La Diva del Tubo (all’anagrafe Alisha Griffanti), youtuber, tiktoker, influencer e chi più ne ha più ne metta, ha letteralmente sconvolto i social con delle agghiaccianti risposte sullo stupro, commentando Giorgia Meloni che ha condiviso sui suoi canali ufficiali la violenza subita da una donna a Piacenza.

“Prova a pensare di essere stuprata e che il video in cui vieni violentata viene trasmesso da un politico sul suo profilo senza il tuo permesso e visto da migliaia di persone mentre urli e mentre ti stuprano per strada. – le scrive una follower – ti piacerebbe che tutti lo vedessero? Ti piacerebbe, dopo un trauma del genere, rivedere il tuo stupro?”.

La risposta dell’ex fidanzata di Andrea Diprè è assolutamente agghiacciante:

Ammesso che sì, a me piacerebbe e lo pubblicherei io stessa per farci soldi. La Meloni ha solo riportato un video pubblicato da giornalisti quindi se la cosa non vi va bene prendetevela con loro e non con lei.