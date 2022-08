Victoria Cabello ha rilasciato una lunga intervista per il Corriere della Sera dove ha parlato di X Factor ed anche di Simona Ventura, svelando cosa ne pensa della conduttrice: “Con me non è stata generosissima…”.

Victoria Cabello, colpo basso a Simona Ventura: “Non è stata generosa”

Victoria ha preso due volte il posto di Simona Ventura. Prima a “Quelli che il calcio” e successivamente come giudice di “X Factor”. La Cabello, nel corso dell’intervista, svela in che rapporti sono:

Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per Il contadino cerca moglie, ma ho detto no grazie: dai ragazzi, è troppo. Per altro credo lo avessero chiesto a chiunque, anche alla mia vicina di casa. Ho sempre stimato tantissimo Simona Ventura, è stata una di quelle donne che ha sdoganato un certo modo di fare televisione. Il suo Sanremo era modernissimo, c’era un mondo dentro, certo non c’erano gli ospiti purtroppo… ma non per colpa sua. Poi Simona non è stata generosissima con me, però pazienza, sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola.

E su X Factor svela:

Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare. Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni, lì poi è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao. Io non sono portata per fare la televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa una donna è una stronz* isterica. In quel contesto mi sono proprio bloccata. Ero in giuria con Morgan, Fedez e Mika. Chi aveva più ego? Benvenuti nel mio ego, scelga lei!

Cosa aveva detto la Ventura