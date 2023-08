La nuova stagione televisiva sta per ripartire e con essa anche i principali programmi di punta. Pomeriggio 5, Verissimo, Mattino Cinque e Striscia la Notizia: quando prenderanno il via? Quest’anno la data di inizio delle trasmissioni è stata anticipata e già nei prossimi giorni si aprirà ufficialmente la nuova stagione con i protagonisti Mediaset e le attese new entry.

Quando iniziano i programmi di Canale 5? Da Verissimo al Grande Fratello

Si partirà subito da lunedì 4 settembre con Pomeriggio 5. La vera novità, quest’anno, sarà l’assenza di Barbara d’Urso alla conduzione del programma storico di Canale 5. Al timone troveremo la new entry, Myrta Merlino, che condurrà il nuovo contenitore il quale trainerà le puntate inedite di Caduta Libera, il programma del preserale condotto da Gerry Scotti.

Sarà quindi il turno di Verissimo, che si prepara a tornare in onda nel weekend di sabato 9 e domenica 10 settembre. Il salotto di Silvia Toffanin riaprirà prima rispetto alla nuova edizione de La Vita in Diretta (che andrà eccezionalmente in onda di sabato per il primo mese) e a Domenica In, che riprenderà il 17 settembre.

Spazio poi a Forum, con Barbara Palombelli e tutte le novità della nuova edizione in partenza da lunedì 11 settembre, medesima data di partenza di Uomini e Donne nel pomeriggio di Canale 5 e del Grande Fratello in prima serata.

Chi partirà per ultimo? Per il momento troviamo in coda Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi e Striscia la Notizia. Rispetto al tg satirico di Antonio Ricci, tuttavia, vige ancora il massimo riserbo rispetto ai conduttori che apriranno la nuova stagione.