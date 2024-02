Venerus, il cui vero nome è Andrea Venerus, è un cantautore, produttore discografico e polistrumentista italiano nato a Milano il 4 dicembre 1992. Ha guadagnato popolarità grazie alla sua musica unica e al suo talento poliedrico: ha una fidanzata?

Chi è Venerus? Vero nome, fidanzata e vita privata

Riguardo alla vita privata di Venerus, si sa molto poco. L’artista è molto riservato e custodisce gelosamente la sua privacy.

Nonostante ci siano state speculazioni, non è noto se sia attualmente fidanzato oppure no.

Venerus ha avuto una carriera musicale di successo. Ha esordito nel 2018 con l’EP “A che punto è la notte” e ha collaborato con artisti come Franco 126 e Gemitaiz.

Il suo singolo “Senza di me”, inciso con questi artisti, ha ottenuto un grande successo, conquistando il certificato doppio platino.

Nel 2021, Venerus ha pubblicato il suo primo album, “Magica Musica”, che è stato certificato disco d’oro.

Nel 2023, ha pubblicato un altro album, “Il segreto”.

Nel 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo, duettando con Loredana Bertè nella serata dedicata alle cover.

Il cantante è noto per la sua passione per la musica e per la sua dedizione al suo mestiere.

Ha studiato musica a Londra per cinque anni prima di tornare in Italia e iniziare la sua carriera da solista.

È anche un polistrumentista, capace di suonare diversi strumenti musicali.

