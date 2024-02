Fulminacci, il cui vero nome è Filippo Uttinacci, è un cantautore, produttore discografico e polistrumentista italiano nato a Roma il 12 settembre 1997. Ha guadagnato popolarità grazie alla sua musica unica e al suo talento poliedrico: chi è la sua fidanzata?

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Fulminacci, è fidanzato con Lia Grieco, un’attrice romana. I due stanno insieme dal 2017.

Fulminacci è noto per essere molto riservato riguardo alla sua vita privata, preferendo che la sua musica parli per lui.

Filippo ha avuto una carriera musicale di successo. Ha esordito nel 2019 con l’album “La Vita Veramente”, che ha ottenuto un grande successo di critica.

Nel 2020, ha pubblicato il suo secondo album, “Tante Care Cose”, che ha consolidato la sua posizione come uno dei cantautori più promettenti della scena musicale italiana.

Il cantante è noto per la sua passione per la musica e per la sua dedizione al suo mestiere.

Ha studiato musica a Roma e ha iniziato la sua carriera da solista dopo aver fatto parte di diverse band. È anche un polistrumentista, capace di suonare diversi strumenti musicali.

