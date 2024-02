La Rappresentante di Lista è un gruppo musicale italiano formatosi nel 2011 a Palermo, composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina: sono fidanzati tra di loro?

La Rappresentante di Lista stanno insieme?

La band ha guadagnato popolarità grazie alla loro partecipazione al Festival di Sanremo. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, i membri fondatori de La Rappresentante di Lista, non sono fidanzati tra di loro.

Hanno confessato di essere stati insieme di tanto in tanto in passato, ma attualmente non sono impegnati sentimentalmente.

La band ha avuto una carriera musicale di successo. Hanno partecipato al Festival di Sanremo più volte, e la loro canzone “Ciao Ciao” ha ottenuto un enorme successo.

Nel 2023, sono stati coinvolti nuovamente a Sanremo come co-autori del brano “Lettera 22” dei Cugini di Campagna.

Inoltre, hanno collaborato con Annalisa per una cover di “Sweet Dreams” degli Eurythmics durante la serata dei duetti a Sanremo 2024.

Veronica Lucchesi, oltre ad essere una cantante talentuosa, è anche brava a parlare tedesco e inglese. Tra le sue abilità, sa ballare in stili come danza moderna, hip hop, kung fu shaolin e praticare tecniche di sciabola e pugilato.

È anche esperta in cucina, clownerie e interpretazione teatrale.

La Rappresentante di Lista continua a sorprendere e deliziare i fan con la loro musica unica e il loro spirito indomabile. Non vediamo l’ora di vedere cosa riserva il futuro per questo gruppo eccezionale.

