Massimiliano Varrese è risultato il concorrente del Grande Fratello meno votato. Questo risultato lo ha infastidito così tanto che al termine della diretta si è infuriato con Letizia Petris.

Letizia è stata definita da Varrese “falsa e cattiva” e la concorrente ha, inevitabilmente, preso le distanze dal suo coinquilino:

Penso che lui si sia comportato molto male con noi. Sta giocando e non può avere rapporti con me perché ha sempre finto e non è vero.

Varrese, dopo la puntata, ha svelato a Garibaldi quale sarà il suo gesto di protesta:

Io non mangio la pizza con chi mi sputa la mer*a addosso. Non vado lì con loro. Dopo tutto quello che ho subito qui dentro anche per colpa loro. Per protesta. come gesto simbolico mi metto seduto di spalle.

Sono due giorni che la cercavo per un confronto prima della puntata e lei non ha voluto. Io sono quello cattivo? Ha fatto uno show sulla mia bontà dandomi del falso.

Dopo la mer*a che mi sono preso ha detto che sono falso, cattivo e che recito con tutto. Dopo tutto quello che ho passato anche per lei.

È una bambina viziata che deve crescere. Mi ha sputato addosso cattiverie. Io ho solo espresso un pensiero sul gruppetto dei giovani e in cambio ho preso le peggiori cattiverie.

Lei è cattiva e falsa. Mi ha fatto passare male davanti l’Italia intera facendomi buttare mer*a addosso.

Deve andare a fare la fan di Perla. Quello è! Una fan di Perla Vatiero. Lei è una delusione enorme. Adesso si gioca veramente. No, non vengo a tavola a mangiare la pizza con chi mi sputa addosso m**da. No, non vengo.