Nessun eliminato al Grande Fratello: ‘scherzone’ a Varrese, nominati e percentuali della 40esima puntata del 28 febbraio

La puntata numero 40 del Grande Fratello, andata in onda nella prima serata di ieri su Canale 5, non ha visto alcun eliminato. L’appuntamento è stato ricco come sempre di momenti interessanti, durante i quali abbiamo scoperto anche il nome del concorrente meno votato dal pubblico e candidato all’eliminazione.

Grande Fratello, nessun eliminato

Alessio, Federico, Grecia, Marco, Massimiliano, Paolo e Simona sono i concorrenti che hanno affrontato l’ultimo giudizio del pubblico da casa. Tra loro è stato decretato il meno votato del Grande Fratello in quella che era una nomination non eliminatoria.

Il primo gieffino a salvarsi è stato Marco Maddaloni, seguito da Grecia Colmenares. A salvarsi, anche Federico Massaro e Simona Tagli. Nell’ultimo scontro tra Alessio, Massimiliano e Paolo ha avuto la meglio quest’ultimo, fino a decretare il meno votato Varrese. A quest’ultimo è stato inizialmente fatto credere di essere l’eliminato della puntata, scatenando la sua reazione di sconcerto, fino poi a scoprire che si trattava solo di uno scherzo di Signorini.

Ecco quali sono state le percentuali: Simona 33%, Paolo 17%, Marco 15%, Federico 11%, Alessio 9%, Grecia 8% e Massimiliano 7%.

Massimiliano, in realtà, è il candidato all’eliminazione che avverrà nelle prossime puntate del Grande Fratello.

Le nomination

Nel corso della puntata di ieri si sono poi svolte le nuove nomination del Grande Fratello. Ecco come si sono svolte:

Beatrice ha nominato Anita

Giuseppe ha nominato Simona

Marco ha nominato Simona

Rosy ha nominato Simona

Federico ha nominato Perla

Anita ha nominato Simona

Grecia ha nominato Perla

Alessio ha nominato Simona

Greta ha nominato Simona

Letizia ha nominato Simona

Massimiliano ha nominato Letizia

Perla ha nominato Federico

Simona ha nominato Anita

Sergio ha nominato Anita

Paolo ha nominato Simona

A finire al televoto sono state Simona, Perla ed Anita.