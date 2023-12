Massimiliano Varrese prima ha ammesso di aver provato una attrazione nei confronti di Beatrice Luzzi, poi ha fatto un passo indietro. Sono ore di forte tensione nella Casa del Grande Fratello tra i due attori. Dopo un iniziale riavvicinamento, qualcosa sembra essere andato poi storto. La pace tra i due sembrerebbe finita.

Nel post diretta del Grande Fratello, al termine della puntata di ieri, Massimiliano ha avuto un confronto con Fiordaliso e la new entry – ma sua passata conoscenza – Monia La Ferrera durante il quale ha confidato come si starebbe comportando con lui Beatrice.

I due la sera precedente si erano confrontati e, in quella occasione, Varrese le aveva detto il suo pensiero sul precedente confronto avuto con i genitori di Garibaldi. Successivamente ha aggiunto, come riportato anche da IsaeChia.it:

Abbiamo iniziato a parlare di me e lei e io le ho detto: “Io penso realmente di aver fatto reset nei tuoi confronti perché ho fatto 10 passi indietro e molte volte ho fatto finta di non sentire le tue piccate tu invece non lo fai mai. Non hai mai perso occasione per mettermi in cattiva luce e riscattare la tua posizione nei miei confronti”.

E lei diceva: “No perché io con te ho paura, tu mi fai paura”. Poi le ho detto: “Ma guardiamoci in faccia, se non avessimo vissuto quello che abbiamo vissuto io e te qua dentro, le storie che sono successe, tu lo sai che saresti stata attratta”. E lei: “Sì però sarebbe stata troppo forte e avremmo sbilanciato tutta la casa perché sarebbe stata troppo forte”. Fine, risate e buona notte. Alla fine io mi volevo fidanzare con lei. Non sa che l’ho fatta sbilanciare apposta, non ha capito che l’ho portata… mi teme tanto come persona perché sono l’unico che le tiene testa.