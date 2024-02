Massimiliano Varrese ci è cascato di nuovo. Dopo aver ricevuto una “ramanzina” da Signorini nel corso di una diretta del Grande Fratello, è stato “buono” per alcuni giorni e poi è tornato ad attaccare Beatrice Luzzi.

“Tenetemi calmo altrimenti gli tiro una bomba addosso”, questo il nuovo – insensato – sfogo di Varrese nei confronti di Beatrice.

Il Carramba Boy ha parlato anche di “cattiveria gratuita” rivelando che, una volta uscito dal Grande Fratello, farà un “casino” per le cattiverie che – secondo lui – avrebbe ricevuto.

Qualcuno gli dica che può fare anche film divertente perché è un comico involontario.

Posso dirlo? L’unico momento in cui vedo questo miserabile e una delle sue badanti gongolare e sorridere, è quando vedono Beatrice piangere. In quel momento ricomincia l’attacco contro di lei. CANI RABBIOSI #grandefratello pic.twitter.com/xkmlePe8rt

Beatrice non può avere un minimo cedimento emotivo che i due peggiori concorrenti di questo #grandefratello partono in quinta per sputare veleno. La solita cattiveria che li contraddistingue da settembre ad oggi, non se ne può piùpic.twitter.com/aJ2P5LXXvs

— Gio V (@Giorgiaventura_) February 4, 2024