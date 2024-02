Greta Rossetti e Perla Vatiero hanno indubbiamente contribuito a creare una serie di dinamiche nella Casa del Grande Fratello. Dopo l’uscita di Mirko Brunetti però, le cose sono in qualche modo cambiate.

Greta e Perla: finte dinamiche al Grande Fratello? La confessione

Da nemiche sono diventate amiche e Greta e Perla si sono ritrovate più vicine che mai, confidenti e persino complici nelle dinamiche della Casa. Nella giornata di ieri, proprio la Rossetti si è lasciata andare ad una serie di esternazioni che hanno messo in luce le presunte finte dinamiche del Grande Fratello.

Dopo essere stata in confessionale, l’ex tentatrice si è ritrovata a chiacchierare con Perla:

Non c’è proprio niente… niente. Capisci che per arrivare a fare una roba del genere è perché proprio… me e Sergio, carini e coccolosi. In qualche modo dobbiamo aiutarli. Perché amò tu immagina da casa… che cavolo guardi?

Perla, dal canto suo, alla luce delle dinamiche messe in piedi ha commentato:

Più aiuto del nostro?!

Stando a molti utenti social, la conversazione delle due ex di Mirko avrebbe a che fare con le richieste del Grande Fratello rispetto alle dinamiche da creare in Casa, soprattutto in riferimento al rapporto con Sergio che proprio non sembra decollare. Davvero occorre dare una “mano” agli autori per ‘sfamare’ il pubblico di spettatori a caccia di ship?

G: “ma non c’è proprio niente, niente”

P: ” Carini e Coccolosi”

G: ” Me e Sergio carini e coccolosi ,in qualche modo dobbiamo aiutarli anche perché amo cosa guardi?”

Greta che sputtana il GF un giorno si e l’ altro pure mi sento male #perletti pic.twitter.com/HQ0yNGe5FN — Aurora Malizia (@AuroraMali54862) February 2, 2024