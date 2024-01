Perla Vatiero e Mirko Brunetti non torneranno mai insieme? Secondo una opinionista molto famosa su TikTok, i due protagonisti del Grande Fratello non avranno mai più una storia.

Tramite un video condiviso su TikTok (che potete trovare in apertura del nostro articolo), Viviana Bazzani parla di un “accordo” tra le parti.

Carissimi fan di Perla e Mirko, questo grande desiderio affinché questi due ragazzi possano ritornare insieme… Non sarà così, mi dispiace dirlo, ma non fatevi prendere in giro.

E se Perla non amerebbe più Brunetti, pare che lui stia chattando con un’altra:

Perla non ama più Mirko e per notizia lui sta chattando con una bellissima ragazza influencer. Detto questo quando si incontrano nella Casa – che poi hanno stancato con questa storia che entra ed esce, quando uno esce basta, ci può essere un confronto, ma poi questo teatrino è davvero ridicolo – non ci sono gli occhi luminosi, ci sono dei messaggi in codice, del tipo “fuori c’è il mondo, ci seguono, portiamo avanti questa storia.

Sono giovani e come dice Perla “Sono nella Casa per fare un mio percorso di maturità” e quando uno fa un percorso guarda oltre, quindi rassegnatevi perché l’amore tra Perla e Mirko non ci sarà più, è scritto e loro lo sanno.