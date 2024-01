Varrese attacca Mirko durante la pubblicità: “Attento che scoppi” – VIDEO

Nonostante Mirko Brunetti sia uscito dalla Casa del Grande Fratello ormai da settimane, continua a monopolizzare l’attenzione anche da fuori e, proprio nel corso dell’ultima diretta in prima serata, ha fatto perdere la pazienza anche a Massimiliano Varrese.

Varrese attacca Mirko durante la pubblicità: “Attento che scoppi”

Mirko, dopo aver parlato con Garibaldi si è rivolto pure a Varrese: “Ma Max mi sente?”, ha chiesto ad Alfonso Signorini seduto in studio. Poi ha continuato:

Comunque non ho bisogno di fare il gioco da fuori perché penso tu te ne sia accorto venerdì con l’aereo che è passato.

Durante la pubblicità, Varrese è intervenuto proprio contro l’ex concorrente del Grande Fratello:

Bisogna tenere a bada l’ego, altrimenti scoppi. L’ego è pericoloso, ti gonfi come un palloncino ma poi scoppi e cadi con il c*lo a terra.

Nonostante le dinamiche di Perla e Mirko mi interessino meno di zero, Brunetti sta continuando a tenere alta l’attenzione del pubblico anche da fuori senza “giochetti” da ParaGuru, quindi, per quello che mi riguarda è sempre meglio di molti personaggi che ancora bazzicano in quella Casa.

Guru riferito a Mirko: l’ego è come un palloncino, si gonfia ma poi scoppia e cadi con il culo a terra’ NON LUI DESCRIVENDO LETTERALMENTE SÉ STESSO E IL SUO PERCORSO, VI PREGO #GrandeFratello #Perletti pic.twitter.com/vLwKbJxCXi — ingegnere era (@faaab__) January 15, 2024