Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi, hanno parlato coprendosi il microfono. In attesa della diretta del lunedì sera del Grande Fratello, il macellaio si è lamentato di Letizia Petris.

Secondo Paolo, infatti, la sua “presunta” fidanzata non avrebbe passato molto tempo con lui questa settimana nonostante l’alto rischio di uscita (è in nomination). Di contro, secondo il concorrente, Giuseppe avrebbe dedicato molto tempo ad Anita.

Letizia e Paolo hanno litigato di recente per “colpa” di Vittorio. Secondo lei, infatti, il presunto fidanzato la “soffocherebbe” e questo avrebbe provocato il suo allontanamento dal modello:

Speriamo che non fanno vedere quello che mi ha detto ieri sera perché è pesante. Io le ho detto ‘nella vita mia non la voglio una persona così con me. Una che mi viene contro, ma contro contro… Devi venire con me e non contro di me’.

Perché così deve essere! Lei non deve essere così. Mi ha accusato proprio che la controllo. Mi ha detto ‘per colpa tua devo stare a un metro di distanza da Vittorio’.

Io le ho detto ‘guarda non è una cosa che dovevi dire’. Perché mi può far male, può ferire. Se passa una cosa così di me io me ne vado. Non la voglio una persona così nella mia vita. Infatti non si regola.