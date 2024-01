Il Grande Fratello torna questa sera, lunedì 15 gennaio, con una nuova puntata ricca di colpi di scena, sorprese ed emozioni. In ballo, però, anche un televoto, questa volta eliminatorio, che decreterà chi, tra i concorrenti nominati, dovrà abbandonare definitivamente il reality.

Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di oggi 15 gennaio

Quella che andrà in onda stasera sarà la 31esima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini farà ritorno in studio, in compagnia dell’opinionista Cesara Buonamici e con Rebecca Staffelli, voce del popolo web.

Nel corso della serata, stando alle anticipazioni, saranno numerosi i momenti che verranno affrontati dal padrone di casa, a partire dalle tensioni in atto tra i vari inquilini, i quali si sarebbero suddivisi tra veterani e new entry. Da una parte troviamo coloro entrati all’inizio dell’edizione – Anita, Beatrice, Paolo – e dall’altra gli ultimi arrivati, ovvero Federico, Monia, Rosanna, Sergio, Stefano.

Proprio loro sono, tra l’altro, i concorrenti al televoto: i telespettatori dovranno decidere chi, tra gli otto in nomination, sarà eliminato dal Grande Fratello.

In merito alle sorprese in programma, ce ne sarà una per Fiordaliso: la cantante sapeva che i figli non sarebbero mai andati a trovarla, ed invece stasera riceverà una sorpresa inaspettata dal figlio Paolo, il minore, volato da Bangkok per lei.

Anche Anita riceverà una sorpresa dal GF: la ragazza, sempre al centro delle polemiche e da sempre antagonista di Beatrice, potrà riabbracciare il fratello Leandro.

Si è parlato in questi giorni anche di un presunto ritorno in Casa, in qualità di ospiti, di Mirko. Lui aveva smentito ma stasera sarà comunque ancora una volta protagonista in quanto, pare, sarebbe piuttosto dall’approccio di Giuseppe Garibaldi con Perla.