Monia chiude con Varrese: “Basta, non possiamo stare insieme!” – VIDEO

Forti tensioni al Grande Fratello. Monia La Ferrera ha fatto un notevole passo indietro nei confronti di Massimiliano Varrese decidendo di chiudere la frequentazione con lui.

Monia chiude con Varrese: “Basta, non possiamo stare insieme!”

L’attore non comprende perché non venga mai raggiunto da lei per passare un po’ di tempo assieme o chiacchierare. Con gli altri è sempre molto affettuosa, mentre con lui non fa che rimanere a distanza.

Dopo il bacio la “relazione” tra di loro non è andata avanti.

Massimiliano si indispone spiegando di non aver mai avuto pretese, né di chiedere più di quanto gli venga concesso: “So benissimo cosa voglio e cosa non voglio” afferma il concorrente che conclude poi: “Sono sempre io che cerco un dialogo”.

Nel corso della serata i due hanno “chiuso” la loro frequentazione.

“Ho finito. Basta, amici come prima” sentenzia Monia, stanca di venire accusata di poca considerazione.

Massimiliano, sconvolto dal tenore della conversazione, non sa nemmeno cosa rispondere.

Nervosa, Monia arriva a una conclusione: non possono stare insieme perché troppo simili:

Io e te non possiamo stare insieme, non è quello che voglio. Tu stavi dieci passi a me rispetto a me. Mi fai notare sempre le stesse cose e così non andiamo da nessuna parte, purtroppo… Tu non rispetti i miei tempi e non mi vanno bene certi tuoi atteggiamenti.

“Ci siamo giocati una bella chance di conoscenza” ha concluso Massimiliano, offeso per i termini usati dalla sua ex.

Monia non ce la fa più a fare la sua infermiera

Ha bisogno delle ferie E un TSO immediato per luipic.twitter.com/00YvDAyAHJ — Rosy Soledad (@RosyOrlandoQ) January 14, 2024