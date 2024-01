Valerio e Consuelo, la storia a C’è posta per te: 11 lavori in 11 anni, la decisione dell’ex compagna

Tra le storie della terza puntata di C’è posta per te, andata in onda nella prima serata del 27 gennaio, c’è anche quella di Valerio e Consuelo. Una relazione di 11 anni, gli ultimi 7 di convivenza, terminata a causa dei troppi errori da parte del ragazzo, padre di due bambini. Valerio ha contattato la trasmissione di Maria De Filippi per tentare di recuperare il rapporto messo in crisi a causa del suo comportamento.

Valerio negli ultimi 11 anni ha cambiato 11 lavori e costretto la compagna Consuelo ed i loro due figli ad affrontare cinque traslochi. Una relazione non semplice, soprattutto per la donna, rispetto alla quale il pubblico di C’è posta per te ha subito empatizzato e preso le sue difese.

Dopo i troppi errori del compagno, Consuelo ha deciso di tornare a vivere dalla madre, insieme ai due bambini. Valerio si è preso tutte le sue responsabilità ammettendo gli errori commessi. Nonostante venisse sempre ben pagato, ad un certo punto l’uomo si annoiava del lavoro che svolgeva, adducendo come scusa la troppa distanza o la pesantezza del ruolo svolto e decidendo così di licenziarsi (in alcuni casi veniva licenziato per le sue negligenze) mettendo in difficoltà l’intera famiglia e raccontando alla compagna tutta una serie di bugie.

A questo punto Consuelo prende la decisione di lasciarlo in modo definitivo. Ora Valerio sembra aver compreso i suoi errori e sta cercando di recuperare:

So di avere sbagliato, cambiare 11 lavori in 11 anni è assurdo, obbligare la mia famiglia a 5 traslochi è sbagliato. Sto andando da uno psicologo per farmi aiutare. Ho ritrovato un lavoro e ho uno stipendio regolare.

Dopo aver accettato l’invito di C’è posta per te, Consuelo ha ascoltato le parole dell’ex compagno:

So che in 11 anni ho sbagliato quasi tutto e me ne sono reso conto troppo tardi. Ti chiedo scusa per tutte le volte che ho cambiato lavoro senza dirtelo, che spendevo soldi quando a casa servivano di più. Sto andando da una psicologa: lo faccio per me e per i nostri figli. Mi manca tutto, quando torno a casa non c’è nessuno.

Consuelo tuttavia non crede che potrà mai cambiare:

Io ho avuto un padre assente e mia madre mi ha sempre detto che Valerio non era per me e di considerare quanto accaduto con mio padre. Non ho voluto ascoltarla perché non volevo che i miei figli passassero quello che ho passato io. Lui lo sapeva che non era questo quello che volevo. Lui mi giudicava perché non trovavo lavoro, voleva che ne trovassi uno ma non è colpa mia se non lo trovo. Adesso sono delusa. Sono ancora innamorata ma non come prima. Non sono di ferro. Sono sempre stata forte ma non ne posso più. Per i miei figli non è stato facile e lui lo sa bene.

Lui ha preso una decisione importante, per dimostrare alla compagna di essere realmente cambiato: ha scelto di trasferire l’intero stipendio sul conto di Consuelo:

Non dormo e non mangio. A casa sono solo. Resterò con 4 euro sul conto girando a lei tutto il mio stipendio, basta che torni a casa. Non dico di essere disperato ma manca poco.

Alla fine Consuelo ha deciso di dargli una seconda opportunità: non tornerà a casa ma comincerà a vederlo poco alla volta e a provare a recuperare il loro rapporto sperando che Valerio possa dimostrarle concretamente di essere cambiato.

