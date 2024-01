C’è posta per te, storie terza puntata del 27 gennaio: nuovi tradimenti e vecchi amori

C’è posta per te riparte stasera, sabato 27 gennaio, con la terza puntata della stagione in corso. Alla conduzione della trasmissione di successo di Canale 5, ritroveremo Maria De Filippi nel ruolo di messaggera e spesso mediatrice. Quali sono le storie della terza puntata?

C’è posta per te, storie della terza puntata del 27 gennaio 2024

Si parte subito col botto. Tra le storie della terza puntata di C’è posta per te, non manca neppure stasera il racconto di un amore terminato. A chiamare è un uomo che tenterà di recuperare il rapporto con la sua ex, la quale sembra irremovibile:

Io quando parlavo, parlavo da sola perché lui non mi rispondeva nemmeno quando scoprivo tutte le cose che faceva.

Tra gli altri protagonisti delle storie, anche un giovanissimo ragazzo siciliano, destinatario di una misteriosa missiva. Maria De Filippi ha scoperto proprio durante la sua presentazione di essere stato lui, che di mestiere fa l’aiuto panettiere, ad averle fatto trovare delle paste in camerino.

E poi la storia di un vecchio amore: qualcuno ha chiamato c’è posta per te per incontrare un amore del passato, tale Gianni. C’è posta per te ne ha trovato più di uno: ci sarà però il vero destinatario della busta?

Ed ancora, la storia di una famiglia separata, con un padre che è nonno ma non sa neppure il nome della nipotina, Ginevra. A chiamarlo è stata la figlia, e riferendosi a lei dice:

Sì, sapevo che aveva una bambina tramite amici. Non lo so come si chiama.

“Non è neanche normale questo no? Sei nonno”, lo incalza Maria.

