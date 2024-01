Le storie di C’è posta per te sono finte? Ospite famosa svela tutto

Ma che ne è delle storie di C’è posta per te? Sono vere o sono solo una messa in scena? A dare una risposta a questa domanda che si sente sempre sul celebre show di Maria De Filippi è stata proprio una ospite dello scorso anno: Federica Pellegrini.

La verità dietro le storie di C’è posta per te: parla l’ospite famosa

L’anno scorso C’è posta per te è stata aperta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I due novelli sposi avevano regalato un momento carico di emozioni.

Era stata Ida a chiamare l’ex campionessa di nuoto in trasmissione, desiderosa di fare una sorpresa ai suoi genitori e alla sorella, per ringraziarli del loro sostegno durante la sua battaglia contro il cancro al seno.

Prima che andasse in onda C’è posta per te, Federica aveva condiviso un post su Instagram per annunciare la loro partecipazione al programma.

Tra i commenti, però, non è mancato il parere critico: “Mi sembra sempre tutto finto”.

La Pellegrini è intervenuta smentendo e replicando: “Ti posso assicurare che non c’è niente di finto”.

A confermare le parole dell’ex nuotatrice ed ospite di C’è posta per te era stata un’altra follower che probabilmente ha avuto un coinvolgimento diretto con le storie del programma, dal momento che ha commentato:

Vi posso assicurare per mia esperienza personale che è tutto vero ed è tutto stupendo e speciale, da Maria al programma, dagli ospiti all’organizzazione e all’accoglienza.

