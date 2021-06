Valentina Persia dice “NO” al Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo

Valentina Persia dice “NO” al Grande Fratello Vip dopo l’Isola dei Famosi. Intervistata da SuperGuidaTV, la regina delle barzellette non ha mostrato interesse per un altro reality show.

Questo programma è arrivato nel momento giusto, il GF Vip non aggiungerebbe nulla di quello che non ha già aggiunto l’Isola dei Famosi.

Il Grande Fratello Vip? Assolutamente no. Penso proprio di no. Mi piace Alfonso è una persona splendida, ma penso di non voler campare di reality. L’Isola ti chiede molto che va ben oltre al non mangiare.

Prima di Valentina Persia anche Roberto Ciufoli aveva espresso il suo punto di vista:

Io al GF Vip? Mai, mai nella vita! Fermarmi su un divano e spettegolare su tizio e caio per me che sono abituato a fare di continuo sarebbe la morte. Non sono il tipo per fare una cosa del genere, non lo farei mai.

È un po’ la piega che ha preso anche l’Isola, tutto sommato ha trionfato l’idea di aver portato il divano in riva al mare. Andrea e Awed, con tutto il rispetto, hanno fatto il Grande Fratello e non l’Isola.