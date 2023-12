Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata insultata da Giuseppe Garibaldi. L’attrice ha fatto presente quanto sia stato maschilista insieme al padre. In merito è intervenuta Valentina Melis, attivista, femminista ed ex moglie di Massimiliano Varrese.

Valentina Melis “asfalta” Garibaldi e difende Beatrice Luzzi

Varrese, mettendo in evidenza il meraviglioso attivismo della sua ex moglie, ha anche detto la sua in merito alla discussione che ha visto protagonista Beatrice insultata da Giuseppe:

La mia ex moglie è una femminista attivista e conosco bene queste tematiche. In questo caso Beatrice ha strumentalizzato l’argomento. In lei c’è rabbia verso il genere maschile.

Tuttavia, Varrese probabilmente non conosce le dinamiche bene come crede.

Ed infatti, Valentina Melis si è schierata totalmente dalla parte di Beatrice Luzzi:

Questa storia che se gli uomini puliscono allora non sono maschilisti è una delle cose più maschiliste che si possa dire. Non entro nel merito della questione perché non l’ho vista dico solo questo e poi mi taccio: Chi o cosa sia maschilista non ce lo devono spiegare gli uomini.

